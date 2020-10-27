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Hatay’daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE DE SIÇRADI. YANGINA MÜDAHALE SÜRERKEN, BİRÇOK EV ALEVLERİN ARASINDA KALDI.
Asayiş 27.10.2020, 15:39
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangına müdahale sürerken, birçok ev alevlerin arasında kaldı.
Yangın, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonrası birçok ev alevlerin arasında kaldı.
Tehdit altında olan evler tahliye edilirken, ekipler yerleşim yerlerine ulaşan yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor.
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