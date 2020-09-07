Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BAŞLAYAN VE ANTAKYA İLÇESİNE DE SIÇRAYAN ORMAN YANGINI HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ballıöz mevkisinde yangını koordine etme çalışmalarını sürdürüyor.
İki gün önce öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını iki defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Karlısu mahalleleri mevkisine de ulaşan alevler, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün akşam saatlerinde Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bölgede yangını koordine etme çalışmalarını sürdürüyor.
Bakan Pakdemirli daha sonra helikopterle alanı incelemeye çıktı.
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