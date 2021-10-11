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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Asayiş 11.10.2021, 23:11
Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karbeyaz Mahallesi’nde akşam saatlerinde kızılçam ormanı ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. 4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçisinin 6 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı ve 2 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.

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