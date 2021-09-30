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ABD’de Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık’a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici fon yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı oylama için Temsilciler Meclisine gönderildi.
Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Asayiş 30.09.2021, 18:35
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ceylandere Mahallesi’ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 yer ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.