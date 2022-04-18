Hatay’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kısmen kontrol altına alındı.

Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi’nde gece 01.22’de ormanlık alanda çıkan yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle yangın iki noktaya sıçradı. Ekipler, iki noktadaki yangını kısmen kontrol altına aldı.