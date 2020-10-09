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Hatay’daki orman yangını drone ile görüntülendi

HATAY’DA SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN VE DEVAM EDEN ORMAN YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Asayiş 09.10.2020, 18:13
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Hatay’daki orman yangını drone ile görüntülendi

Hatay’da sabah saatlerinde çıkan ve devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangına gün içerisinde güçlükle de olsa havadan müdahale yapılırken, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Karadan müdahalenin devam ettiği yangında, dumanlar drone ile havadan görüntülendi. Öğle saatlerinde bir fabrikaya da sıçrayan yangında, fabrikadaki dumanlar da havadan görüntülendi.

Yangın çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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