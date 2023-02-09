Hatay’daki 2 yaşındaki Mehmet 79 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay’da Erzurum AFAD ekibi tarafından depremden 79 saat sonra enkaz altından 2 yaşındaki Mehmet sağ olarak çıkarıldı.

Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum AFAD ekipleri, depremden 79 saat sonra Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesinin enkazından 2 yaşındaki Mehmet Tatar’ı yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesinin enkazında ses almaları üzerine Erzurum AFAD ekibi tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haber geldi. 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra sağ kurtarıldı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar’a ulaştı. Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıld ı.