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Hatay’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde işçi servisi ile 2 tırın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Asayiş 06.04.2021, 18:17
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Hatay’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde işçi servisi ile 2 tırın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-817 Karayolu Yeniyurt mahallesi Say mevkiinde meydana geldi. Dörtyol istikametinden Erzin yönüne giden plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen işçi servisi minibüs aynı istikamette gitmekte olan tıra arkadan çarparken, arkadan gelmekte olan bir başka tır da duramayarak kazaya karışan minibüse çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüste yolcu olarak bulunan yaralılar sağlık ekipleri müdahale ederken, araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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