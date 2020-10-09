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Hatay’da zeytin ağaçları kül oldu
HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 09.10.2020, 17:50
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Hatay’ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aknehir Mahallesinde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.
Yangında 80 dönümde bulunan zeytinlik ağaçları yok oldu.
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