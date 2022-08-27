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Hatay’da yolcu otobüsü devrildi: 3 ağır 40 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 ağır 40 kişi yaralandı.
Asayiş 27.08.2022, 23:07
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 ağır 40 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JET 88 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü gişelerden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 3 ağır, 37’si hafif olmak üzere toplam 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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