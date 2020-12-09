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Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Asayiş 09.12.2020, 13:28
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Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altınözü’nü Yayladağı ilçesine bağlayan Sofular Mahallesi mevkisinde vatandaşlar, yol kenarında yatan bir kişiyi gördü. Erkek cesedi olduğu anlaşılırken vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ekipleri, olay yerini emniyet şeritleriyle kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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