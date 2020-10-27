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Hatay’da yerleşim yerlerine de ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor
HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE DE SIÇRADI.
Asayiş 27.10.2020, 18:42
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangına müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının takip ve koordinesi için Hatay’a geliyor.
Yangın, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangının takip ve koordinesi için Hatay’a gelmek için yola çıktı.
Diğer yandan, ilçeler arası yüksek gelirim bağlantı hatlarının da zarar gördüğü yangında Hatay’ın birçok ilçesine elektrik verilmediği öğrenildi.
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