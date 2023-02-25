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Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 25.02.2023, 11:05
Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İskenderun’da bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında iş yerinde bulunan 2 kişinin koşarak kaçtıkları görülüyor. Deprem anında sokak kedilerinin kaçıştıkları ve binanın sallandığı görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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