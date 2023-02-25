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Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 25.02.2023, 11:05
Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İskenderun’da bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında iş yerinde bulunan 2 kişinin koşarak kaçtıkları görülüyor. Deprem anında sokak kedilerinin kaçıştıkları ve binanın sallandığı görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.