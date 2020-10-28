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Hatay’da yangın kontrol altına alındı
HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE ÖRTÜ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 28.10.2020, 02:37
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Hatay’ın Defne ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çökek ve Koçören Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. soğutma yapılıyor.
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