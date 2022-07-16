banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?

Hatay’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay’da müstakil evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 16.07.2022, 01:36
Hatay’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay’da müstakil evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın kısa sürede söndürülürken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yorumlar (0)
23°
açık