Hatay’da yağ dolu kamyonet devrildi: 3 yaralı

Hatay’da yağ yüklü kamyonetin araziye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Reyhanlı Antakya istikametine giden M.Y. idaresindeki 31 KLM 51 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek araziye devrildi. Kazada kamyonette bulunan H.B. ve M.A.G. ve beraberindeki bir şahıs ağır yaralandı. Yağ aracının devrilmesiyle oluşabilecek yangına karşın itfaiye ekipleri bölgede önlem alırken, yaralılar ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.