Hatay’da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi’nde yürüyen 3 kişi şüpheli hareketleri nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Şüpheli M.A.R., C.M. ve H.B.’nin yapılan üst aramalarında kağıtlara sarılı 27,6 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira para ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.