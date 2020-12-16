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Hatay’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada torpido içerisinde bulunan gizli bölmeden 103 gram metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Asayiş 16.12.2020, 12:45
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada torpido içerisinde bulunan gizli bölmeden 103 gram metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti üreten ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, içerisinde U. Y. ve F. A. isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada torpidonun alt kısmında bulunan gizli bölmede şeffaf poşet içerisinde saklanmış 2 parça halinde 103 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan U. Y. ve F. A. adlı şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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