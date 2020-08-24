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Hatay’da uyuşturucu tacirlerine ve sahte alkol üreticilerine darbe
HATAY'IN PAYAS İLÇESİNDE, 2 AYRI ADRESE YAPILAN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE VE SAHTE ALKOL ÜRETİCİLERİNE DARBE VURULDU.
Asayiş 24.08.2020, 20:45
Hatay’ın Payas ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.
Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun KOM Büro Amirliği ekiplerinin ortak operasyonunda, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi’nde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. İlk adrese yapılan baskında 750 gram esrar, evin çatı ve bahçesinde ekili 12 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili K.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.
Diğer adrese yapılan operasyonda ise 20 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 5 litre sahte boğma rakı, 20 adet küçük şişelerde sahte içki aroması ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.
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