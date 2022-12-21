Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hatay’ın Erzin, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; Erzin’in Hürriyet Mahallesi’nde, İskenderun otoyol gişelerinde ve Reyhanlı Demirköprü üzerinde durdurulan otomobillerde yapılan aramada 360 gram metamfetamin, 459 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçlarda bulunan A.Ö., A.K., M.G., E.Y., G.O., B.T., B.Ö. ile R.S. adlı şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.