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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kilo 940 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 20.08.2021, 11:34
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kilo 940 gram esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Yayladağı ilçesi Dağdüzü Mahallesi’nde bulunan bir evde ve bahçesinde 3 kilo 940 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ö.G. gözaltına alındı.

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