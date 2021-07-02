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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesinde 2 bin 485 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Asayiş 02.07.2021, 10:59
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesinde 2 bin 485 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 bin 485 adet captagon hap ele geçirildi.

Bu arada, kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada, bir şüphelinin evinde 29 kök kenevir bitkisi ve 67 gram esrar ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili C.K. S.Y ve T.B isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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