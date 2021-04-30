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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 30.04.2021, 14:23
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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 5 kilo 750 gram esrar ve 149 bin adet captagon hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü otomobilin sürücüsü H.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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