Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 5 kilo 750 gram esrar ve 149 bin adet captagon hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü otomobilin sürücüsü H.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.