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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Hatay’ın Payas ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 20.01.2022, 15:46
Hatay’ın Payas ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince Karşı mahallesinde durdurulan otomobilde bulunan İ.Ş., M.E. ile A.E.H’nin yapılan üst ve A.E.H.’nin ikametinde yapılan aramada; 41,4 gram metamfetamin, 3 adet captagon, 3 gram Hint keneviri, 2 adet hassas terazi, rulo halinde alüminyum folyo, cam aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.