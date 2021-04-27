Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 96 bin adet uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri ortak çalışma ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

İhbar üzerine bir araç Göl kavşağında durdurularak, arama yapıldı. Araçta 6 parça halinde 6 bin adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 bin ABD Doları ve çanta içerisinde 90 parça halinde 90 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan B.C.D. ve D.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, ayrıca ele geçirilen toplam 96 bin adet captagon hap ile ilgili 3 kamu görevlisi yakalanarak gözaltına alındı.