Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir otomobilde 5 kilo 945 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Suriye sınırındaki Ziyaret Mahallesinde M.B. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ziyaret Hudut Karakol Komutanlığınca düzenlenen operasyonda M.B. ve M.K’nin içinde bulunduğu 31 ASR plakalı otomobili durduruldu. "Öğle" isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile araçta yapılan aramada 5 kilo 945 gram plaka halinde toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler M.B. ve M.K. gözaltına alındı.