Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında Antakya/Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı çalışma gerçekleştirdi. Zülüflühan Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan ekipler bir evde arama yaptı. Aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli U.K. gözaltına alındı.