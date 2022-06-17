Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2’si adam öldürmek suçundan aranan 16 kişiden 11’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile KOM şube ekipleri tarafından, adam öldürme suçundan 9’ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile S.R.’nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 640 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı.