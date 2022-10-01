Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Hatay’ın Antakya, Dörtyol, Erzin ve Kırıkhan ilçelerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 143,25 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 25 gram uç diye tabir edilen madde, 1 uyuşturucu hap ve 4 bin 520 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda S.M., S.A., E.S., A.H., M.A., F.Y., K.C., M.İ., O.A., A.S.K. ile İ.E. adlı 11 şüpheli gözaltına alındı.