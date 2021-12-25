Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 28 gram esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi ile 35 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyet gerçekleştirdi. Serinyol ve Karlısu mahallelerinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 28 gram esrar maddesi, boyları 10 ile 50 santimetre arasında değişen 5 kök kenevir bitkisi ile 35 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler S.K. ve O.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.