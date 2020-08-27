Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Hatay’ın sınır kenti Reyhanlı ilçesinde iki ayrı ikamete yapılan operasyonlarda esrar ve captagon hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede iki ayrı adrese yapılan operasyonlarda toplamda 74 gram takoz esrar, 2 gram kubar esrar ve 20 adet captagon hap maddesi ele geçirildi.

Operasyonların ardından M.Ş. ve M.İ. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.