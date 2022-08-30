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Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı
Hatay’ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı.
Asayiş 30.08.2022, 01:15
Hatay’ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı.
Yangın Çınarlı Mahallesinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı trafoda patlama oldu, daha sonra yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla olay yerine orman işletme ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen orman işletme ekipleri çıkan yangını söndürdü. Alanda bulunan bazı ağaçların zarar gördüğü yangınla ilgi inceleme başlatıldı.
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