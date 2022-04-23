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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Asayiş 23.04.2022, 20:44
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkhan ilçesinde Melih Kokum yönetimindeki 31 ALM 34 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGB 920 plakalı traktör Alsancak Mahallesi’nde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Melih Kokum ile aynı araçtaki Buğra Akay, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı