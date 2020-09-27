Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
HATAY'DA, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Hatay’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez ilçe Antakya’nın Aksaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kafadar Caddesi YSE mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 ASN 79 plakalı otomobil, park halinde bulunan 31 HU 636 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan sürücünün ismine ulaşılamazken, otomobilde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri önlem amaçlı olarak park halindeki otomobilin bagajında bulunan LPG tankına müdahalede bulundu. Daha sonra polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Diğer yandan sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 31 ASN 79 plakalı otomobilin yol üzerinde bir kaç arabaya daha çarptığı ortaya atıldı.
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