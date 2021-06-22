banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 22.06.2021, 17:30
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi sahil yolunda Hacı Ali Yıldırım (69) idaresindeki 31 YJ 438 plakalı ticari araç ile özel bir yemek dağıtım firmasına ait Ö.K. idaresindeki 31 PG 506 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ticari araç sürücüsü Hacı Ali Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüs sürücüsü Ö.K. ve firma çalışanı 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493