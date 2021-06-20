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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2021, 17:32
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Gençoğlu’nun kullandığı 31 ZF 321 plakalı otomobil, Soğuksu mevkiinde Öz buğday kavşağında A.D. yönetimindeki 31 HS 723 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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