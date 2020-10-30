Hatay’da tır cipe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
HATAY'DA TEK ŞERİDE DÜŞEN YOLU FARK EDEMEYEN TIR SÜRÜCÜSÜ, SAĞINDA BULUNAN CİPE ÇARPTI. CİPİN METRELERCE SÜRÜKLENDİĞİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ DE YARALANDI.
Hatay’da tek şeride düşen yolu fark edemeyen tır sürücüsünün cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kamışlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından yol yapım çalışmalarının sürdüğü Kırıkhan-Hassa karayolunda tek şeride düşen yolu fark edemediği iddia edilen 31 R 4479 plakalı tır, sağ ön çaprazında ilerleyen cipe çarptı. Tayfur I. yönetimindeki tırın altında metrelerce sürüklenen 31 NH 003 plakalı cipte bulunan Ebru Çaptır, Semra Çaptır ve Hüseyin Kekeç hayatını kaybetti. Araçta bulunan Gamze Kekeç ve Ayşe Kekeç ise kazada yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, jandarma ekipleri de olası başka kazalar yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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