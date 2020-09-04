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Hatay’da tekne yangını
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BİR TEKNEDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 04.09.2020, 15:51
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir teknede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Çevlik Limanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle limandaki bir tekne alev aldı. Çevredekilerin dumanları görmesiyle itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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