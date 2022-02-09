Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Tunç dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 410 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sakarya Mahallesinde S.G. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 309 adet sikke, Erken Tunç dönemine ait 23 adet toprak kap, Roma dönemine ait 1 adet heykel, 77 adet obje ele geçildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem yapıldı.