Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet heykelcik, yüzük, haç figürü, 2 adet bilezik ve bazı materyaller ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. İskenderun’da bulunan bir ikamette yapılan aramada 1 adet define arama dedektörü, 1 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen heykelcik, 1 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen yüzük, 1 adet haç figürü, 2 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen bilezik, 70 gram civa, 2 adet farkı boyutlarda mercek, 4 adet CD, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.