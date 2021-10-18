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Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 28 parça tarihi eser ele geçirildi.

Asayiş 18.10.2021, 14:49
Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 28 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı suçları kapsamında yaptığı çalışmada, Kırıkhan’da bulunan ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 7 adet sütun parçası, 4 adet sütun kaidesi, 5 adet sıkıştırma taşı, 1 adet kanallı blok taşı, 2 adet mezar taşı, 5 adet ezme taşı, 4 adet dinlendirme haznesi ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili A.V. hakkında adli işlem yapıldı.

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