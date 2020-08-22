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Hatay’da şüpheli araç yangını
HATAY’IN MERKEZ İLÇESİ ANTAKYA’DA GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 22.08.2020, 09:41
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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bekleyen otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri otomobil çevresinde geniş kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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