Hatay’da silahlı saldırı

Hatay’ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Harbiye mahallesinde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.