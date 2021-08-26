banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin

Hatay’da silahlı saldırı

Hatay’ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 26.08.2021, 01:42
Hatay’da silahlı saldırı

Hatay’ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Harbiye mahallesinde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
31°
açık