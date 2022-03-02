Hatay’da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay’da 2 evde yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığı ile mücadele ve ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmada Hassa ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince A.Ş. ve D.G. isimli şahısların evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine adreslerde arama yapıldı. Aramada, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet havalı tüfek ile 5 adet şarjör ve 116 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.