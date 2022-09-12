Hatay’da şehit olan av koruma memuru toprağa verildi

Hatay’da yırtıcı kuşlara karşı kaçak avcılığı engellemek isterken kaçak avcılar tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Mehmet Ali Koşar toprağa verildi.

Hatay’ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’nde ormanlık alanda kimliği belirsiz kaçak avcıları engellemek isterken, tüfekle açılan ateş sonucu şehit düşen Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Ali Koşar (43), Kisecik Mahallesi Camii’nde düzenlenen cenaze namazı ile toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan merhum Av Koruma Memuru Mehmet Ali Koşar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Antakya Mezarlık Kompleksi’nde alınarak Kisecik Mahallesi’ne getirildi. Kisecik Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Koşar, Kisecik Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Merhum Koşar’ın ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamazken, bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Düzenlenen cenaze törenine Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, DKMP Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.