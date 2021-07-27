banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
İzmir açıklarında deprem!
İzmir açıklarında deprem!
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Hatay’da sazlık yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Asayiş 27.07.2021, 16:55
Hatay’da sazlık yangını kontrol altına alındı
banner502

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın 3 buçuk saate kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501