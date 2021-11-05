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Hatay’da sazlık yangını
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.
Asayiş 05.11.2021, 17:03
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.
Mızraklı Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.