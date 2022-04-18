Hatay’da sazlık alanda yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.