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Hatay’da saman yüklü kamyon yandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 02.06.2021, 12:44
Hatay’da saman yüklü kamyon yandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mızraklı Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 31Y 6818 plakalı saman yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını söndürmeye çalıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile yangına müdahale etti.

Yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülürken, samanlar kullanılamaz hale geldi.
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