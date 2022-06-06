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Hatay’da saman yangını zincirlemeye kazaya neden oldu: 10 yaralı

Hatay’da bahçede çıkan saman yangını sonrasında, görüş mesafesi düşünce meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Asayiş 06.06.2022, 17:19
Hatay’da saman yangını zincirlemeye kazaya neden oldu: 10 yaralı

Hatay’da bahçede çıkan saman yangını sonrasında, görüş mesafesi düşünce meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kırıkhan - Hassa karayolunda meydana geldi. Bir bahçede çıkan saman yangını sonrasında, duman dolayısıyla yolda görüş mesafesi azalınca, 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve acil sağlık ekiplerine haber verdi. Bir aracın tarım işçilerini taşıdığı öğrenilirken, meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, daha sonra tek yönlü ve kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan, 5 itfaiye aracı ve 20 kişilik ekip ile saman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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